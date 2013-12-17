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Работа по психологии (5857)
Тема: Проблемные дети в группе детского сада
Объем - 8 стр.
Срок - 17.12.13
обследование проблемного ребенка в группе.
Цель работы: Определить варианты нарушенного развития. Можно опираться на ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ
(по материалам книги Семаго Н.Я., Семаго М.М. Проблемные дети: основы диагностической и коррекционной работы психолога. М.: АРКТИ, 2000)
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