Работа по психологии (5857)

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Закрыт2 заявки136 просмотров

Тема: Проблемные дети в группе детского сада

Объем - 8 стр.

Срок - 17.12.13

обследование проблемного ребенка в группе.

Цель работы: Определить варианты нарушенного развития. Можно опираться на ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ

(по материалам книги Семаго Н.Я., Семаго М.М. Проблемные дети: основы диагностической и коррекционной работы психолога. М.: АРКТИ, 2000)

11 лет назад
redkaja
38 лет
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад

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