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Курсовая по психологии
Предмет, дисциплина: математика и психология
Тема работы: Развитие произвольного внимания у детей младшего школьного возраста в процессе заданий алгебраического содержания
Тип работы: Курсовая
Содержание: Теория
Объем работы: 25
Срок выполнения: 15 дек
Антиплагиат от 70%
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