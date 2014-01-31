Курсовая по психологии

$45
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Завершен2 заявки127 просмотров

Предмет, дисциплина: математика и психология

Тема работы: Развитие произвольного внимания у детей младшего школьного возраста в процессе заданий алгебраического содержания

Тип работы: Курсовая

Содержание: Теория

Объем работы: 25

Срок выполнения: 15 дек

Антиплагиат от 70%

11 лет назад
tvoiaelena
Елена 
35 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

marina1975
Марина 
49 лет
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад
11 лет назад
$45
3 дня
Спасибо за работу
Спасибо

Заявки фрилансеров

marina1975
Марина 
49 лет
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад
11 лет назад