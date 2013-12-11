Диплом: Юриспруденция

$165
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Закрыт4 заявки128 просмотров

Здравствуйте.

Нужно написать диплом.

Тема: Наследование по закону.

Объем: 70-73 стр.

Уникальность от 75% по системе антиплагиат.

Цена 5000р

Срок 8-10 дней.

К диплому нужна: презентация,доклад и план.

Ждем ваших заявок.

11 лет назад
cheldip
35 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

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