Диплом ТЭЦ

Да, к сожалению работу доработать я не смогла по некоторым причинам.Сложились такие обстоятельства, при которых я ничего поделать не смогла и я искренне приношу свои извинения. Единственное, хотелось бы сказать, что будучи преподавателем, я прекрасно знала, что необходимы были не только разделы по экономике и БЖД, как правило еще пишется раздел по охране окружающей среды, но когда я уточняла ТЗ, уточняла план, от заказчика пришло письмо со следующими словами:"План дипломного проекта должен соответствовать приблизительно плану приложенной работы", а он был без вышеуказанных разделов.Кроме того, мной был составлен еще один план, понятное дело для того, чтобы руководитель работы сразу смог скорректировать его, но его, к сожалению, так никто и не прокомментировал.Так что считаю, что в данном случае это не моя недоработка и я абсолютно честно получила деньги за работу, которая,кстати, была выполнена в срок ( за 3 недели) по тем требованиям, которые обсуждались заранее. А в общем и целом, с Галиной работать приятно.Оплата работы всегда своевременна. На дополнения к отзыву мне: я предупредила о том, что ничего не смогу исправить.Более того, я признала свои ошибки и извинилась.Не понятно только, почему Вы дополняете отзыв, ведь все уже выяснили?а по поводу того, почему я появилась на сайте через некоторое время после Вашего отзыва - это совершенно случайно.Если Вы заметили, то меня не было очень долго на сайте и это просто совпадение то, что я только что приехала домой и заглянула на сайт.Это, конечно, Ваше право - не доверять людям и если Вы уж так мне не доверяете, то когда будет готова выписка из больницы, я Вам ее пришлю, т.к. я не спекулирую на своем здоровье и здоровье своего ребенка, - слишком дорого обходятся такие вещи.Обидно, но я не хочу больше в чем-либо оправдываться и что-либо доказывать, не люблю я и с кем-либо ругаться, даже если человек тоже может быть меня чем-то в работе не удовлетворил, предпочитаю об этом помалкивать, т.к. я понимаю, что в жизни бывает всякое.Искренне Вам желаю, чтобы в дальнейшем Вам попадались только честные и ответственные исполнители, а также полного взаимопонимания с ними.