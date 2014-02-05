Диплом ТЭЦ

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Завершен1 заявка157 просмотров

Необходимо написать диплом Тема: Реконструкция газовой котельной по технологии "когенерации" (двойное

преобразование энергии) в мини ТЭЦ.

Примечание: С ПРИВЯЗКОЙ ДЛЯ КОНКРЕТНОЙ КОТЕЛЬНОЙ . (котельную взять любую)

Есть аналогичная работа .

Писать только специалистам имеющим опыт подобных работ.

11 лет назад
gadla
51 год
13 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

Viktoriya84
Виктория 
40 лет
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад
11 лет назад
$350
22 дня
Работа с Викторией сложилась не удачно. Когда Виктория брала диплом, то позиционировала себя, как преподаватель. Прислала работу получила деньги. После проверки оказалось много недочетов, а именно схемы в записке сделаны не правильно +оформлены не по ГОСТ, записка так же требовала коррекции (что естественно)и оформлена не по требованиям. Но Викторя к несчастью попала в больницу и пришлось отдать корректировку другому исполнителю. Что оказалось не просто, корректировка стоила как сам диплом. Результат сотрудничества для меня- кроме бессонных ночей никакого КПД. Надо сказать, что во время работы Виктория всегда была на связи, в общении приятный человек. Предупредила, что не сможет сделать коррекцию. С работой у нас не получилось это , конечно большой минус!! На Ваш отзыв: Виктория, когда я пишу о коррекции, я пишу о недочотах в Вашей работе. Я про БЖД и экономику ни написала ни слова! Я написала про то, что сделано конкретно Вами, в той записке которую я получила. Хотя если Вы знали про все разделы и не собирались их писать, ведь про графическую часть Вы оговорили,почему было сразу не предупредить? И знаете, то что Вы появились на сайте, через несколько минут после того, как я оставила отзыв НАСТОРАЖИВАЕТ)) Ведь до этой минуты Вы болели))
Да, к сожалению работу доработать я не смогла по некоторым причинам.Сложились такие обстоятельства, при которых я ничего поделать не смогла и я искренне приношу свои извинения. Единственное, хотелось бы сказать, что будучи преподавателем, я прекрасно знала, что необходимы были не только разделы по экономике и БЖД, как правило еще пишется раздел по охране окружающей среды, но когда я уточняла ТЗ, уточняла план, от заказчика пришло письмо со следующими словами:"План дипломного проекта должен соответствовать приблизительно плану приложенной работы", а он был без вышеуказанных разделов.Кроме того, мной был составлен еще один план, понятное дело для того, чтобы руководитель работы сразу смог скорректировать его, но его, к сожалению, так никто и не прокомментировал.Так что считаю, что в данном случае это не моя недоработка и я абсолютно честно получила деньги за работу, которая,кстати, была выполнена в срок ( за 3 недели) по тем требованиям, которые обсуждались заранее. А в общем и целом, с Галиной работать приятно.Оплата работы всегда своевременна. На дополнения к отзыву мне: я предупредила о том, что ничего не смогу исправить.Более того, я признала свои ошибки и извинилась.Не понятно только, почему Вы дополняете отзыв, ведь все уже выяснили?а по поводу того, почему я появилась на сайте через некоторое время после Вашего отзыва - это совершенно случайно.Если Вы заметили, то меня не было очень долго на сайте и это просто совпадение то, что я только что приехала домой и заглянула на сайт.Это, конечно, Ваше право - не доверять людям и если Вы уж так мне не доверяете, то когда будет готова выписка из больницы, я Вам ее пришлю, т.к. я не спекулирую на своем здоровье и здоровье своего ребенка, - слишком дорого обходятся такие вещи.Обидно, но я не хочу больше в чем-либо оправдываться и что-либо доказывать, не люблю я и с кем-либо ругаться, даже если человек тоже может быть меня чем-то в работе не удовлетворил, предпочитаю об этом помалкивать, т.к. я понимаю, что в жизни бывает всякое.Искренне Вам желаю, чтобы в дальнейшем Вам попадались только честные и ответственные исполнители, а также полного взаимопонимания с ними.

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Viktoriya84
Виктория 
40 лет
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад
11 лет назад