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Метрология
Кто может помочь с решением задач?
Первые три на расчет значений абсолютных, относительных и приведенных основных
погрешностей измерений для различных типов приборов. Четвертая на
определение числовых оценок параметров при обработке многократных
неравноточных измерений.
Еще задание содержит одну работу по статистической обработке
результатов многократных наблюдений параметров для различных приборов по
экспериментальным данным числовых характеристик законов распределений
Есть методичка с примером решений.
Смотрите задания на стр 124 и ниже.
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