Метрология

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрытнет заявок89 просмотров

Кто может помочь с решением задач?

Первые три на расчет значений абсолютных, относительных и приведенных основных

погрешностей измерений для различных типов приборов. Четвертая на

определение числовых оценок параметров при обработке многократных

неравноточных измерений.

Еще задание содержит одну работу по статистической обработке

результатов многократных наблюдений параметров для различных приборов по

экспериментальным данным числовых характеристик законов распределений

Есть методичка с примером решений.

Смотрите задания на стр 124 и ниже.

11 лет назад
gadla
51 год
13 лет в сервисе
Была
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Реферат по архитектуре ЭВМ

    Тема: Проектирование цифрового интерфейса. Объём: 30 стр. Срок: 1 день. Уважаемые фрилансеры, просьба отвечать на проект, если вы согласны работать по моим условиям: - работаю без предоплаты, оплата после ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Работа по психологии (5857)

    Тема: Проблемные дети в группе детского сада Объем - 8 стр. Срок - 17.12.13 обследование проблемного ребенка в группе. Цель работы: Определить варианты нарушенного развития. Можно опираться на ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Диплом ТЭЦ

    Необходимо написать диплом Тема: Реконструкция газовой котельной по технологии "когенерации" (двойное преобразование энергии) в мини ТЭЦ. Примечание: С ПРИВЯЗКОЙ ДЛЯ КОНКРЕТНОЙ КОТЕЛЬНОЙ . (котельную взять любую) Есть аналогичная работа . ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Курсовая по микроэкономике

    $40

    Курсовая на тему : формы и системы заработной платы в условиях рыночной экономики и их эффективность . В работе примеры (статистика, возможно) Объем около 25 л Срок до 16 дек Антиплагиат от ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Курсовая по психологии

    $45

    Предмет, дисциплина: математика и психология Тема работы: Развитие произвольного внимания у детей младшего школьного возраста в процессе заданий алгебраического содержания Тип работы: Курсовая Содержание: Теория Объем работы: ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Диплом PR

    Тип работы: Диплом Предмет: Маркетинг Предмет с бланка: PR Тема работы: в файле с паролем 777 Объем работы: 75 Срок выполнения: 27-12-2013 либо пишите свой Шрифт: 14 ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад