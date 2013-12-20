Тема: Проектирование цифрового интерфейса. Объём: 30 стр. Срок: 1 день. Уважаемые фрилансеры, просьба отвечать на проект, если вы согласны работать по моим условиям: - работаю без предоплаты, оплата после ...
Курсовая.Экономическая теория
Тема:Социальная политика государства в рыночной экономике
Содержание должно состоять из двух глав.
Объем: 45стр
Срок: 20.12.2013
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