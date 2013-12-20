Курсовая.Экономическая теория

Тема:Социальная политика государства в рыночной экономике

Содержание должно состоять из двух глав.

Объем: 45стр

Срок: 20.12.2013

Оплата: Без предоплаты! Выполняете 30% скидываете мне рассматриваю, оплачиваю полностью.

До 7:00 по Москве нужно скинуть введение!!!

Желательно карта сбербанка

От вас сумма и сроки