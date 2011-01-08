Необходимо подготовить текст научного характера, знание финансов (государственных) обязательно. Оплата 200 р./стр. А4. Просьба в ответах писать подробнее об опыте работы, именно в написании научных текстов, а не студенческих ...
Курсовая по дисциплине Метрология, стандартизация
Тема курсовой работы - Организация метрологического обеспечения измерительно-вычислительных комплексов, стандартизации и сертификации на конкретном предприятии. Методичка с требованиями и порядком выполнения есть. Вариант 4. От Вас знакомство с темой и стоимость. Срок пять дней.
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