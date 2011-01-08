Курсовая по дисциплине Метрология, стандартизация

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Закрыт2 заявки128 просмотров

Тема курсовой работы - Организация метрологического обеспечения измерительно-вычислительных комплексов, стандартизации и сертификации на конкретном предприятии. Методичка с требованиями и порядком выполнения есть. Вариант 4. От Вас знакомство с темой и стоимость. Срок пять дней.

14 лет назад
Kovboy
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год назад

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