Экономика (бюджетно-налоговая система)

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрыт4 заявки173 просмотра

Необходимо подготовить текст научного характера, знание финансов (государственных) обязательно.

Оплата 200 р./стр. А4.

Просьба в ответах писать подробнее об опыте работы, именно в написании научных текстов, а не студенческих рефератов, и сразу оставлять свой mail.

14 лет назад
CTV
59 лет
17 лет в сервисе
Была
14 лет назад

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