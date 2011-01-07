Станочные приспособления

$50
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Закрыт8 заявок332 просмотра

Нужно сделать работу по предмету технолгическая оснастка - спроектировать станочное приспособление под заданную деталь - операцию.

Работа состоит из записки и двух чертежей - деталь и сборочный чертеж приспособления.

Есть пример выполнения.

14 лет назад
kondor-1
45 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
43 отзыва(-1)

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