Тема: Усовершенствование системы управления как инструмент повышения конкурентных премуществ организации на примере строительной фирмы
Станочные приспособления
Нужно сделать работу по предмету технолгическая оснастка - спроектировать станочное приспособление под заданную деталь - операцию.
Работа состоит из записки и двух чертежей - деталь и сборочный чертеж приспособления.
Есть пример выполнения.
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