Нужно сделать работу по предмету технолгическая оснастка - спроектировать станочное приспособление под заданную деталь - операцию. Работа состоит из записки и двух чертежей - деталь и сборочный чертеж приспособления. Есть пример выполнения.
Выполнение заданий по готовым ИТ-кейсам
Перейти по ссылке http://raexpert.ru/database/it_cases/
(характеристика по 2 деловым ситуациям)
Представить отчет в формате сводной таблицы или ответов по пунктам.
1. Направление ИТ-решения.
2. Каковы предпосылки, мотивы, побудившие Заказчика обратиться за услугами.
3. В чем состояли проблемы предприятия? Какие задачи решены?
4. Охарактеризуйте класс внедряемого решения и функции.
5. Какие основные бизнес-процессы были затронуты в рамках проекта?
6. Каковы сроки реализации проекта?
7. Каковы главные трудности проекта?
8. Перечислите статьи затрат, связанные с предложенным решением.
срок-12 января
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