Выполнение заданий по готовым ИТ-кейсам

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Закрыт1 заявка125 просмотров

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(характеристика по 2 деловым ситуациям)

Представить отчет в формате сводной таблицы или ответов по пунктам.

1. Направление ИТ-решения.

2. Каковы предпосылки, мотивы, побудившие Заказчика обратиться за услугами.

3. В чем состояли проблемы предприятия? Какие задачи решены?

4. Охарактеризуйте класс внедряемого решения и функции.

5. Какие основные бизнес-процессы были затронуты в рамках проекта?

6. Каковы сроки реализации проекта?

7. Каковы главные трудности проекта?

8. Перечислите статьи затрат, связанные с предложенным решением.

срок-12 января

14 лет назад
elchat
41 год
19 лет в сервисе
Была
2 года назад

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