Экономико-математическое моделирование

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Закрыт1 заявка117 просмотров

Задание курсовой работы (30)

«Оптимизация сетевой модели комплекса производственных работ»

Цель: Определить минимальную стоимость комплекса производственных работ при

заданной продолжительности его выполнения и других указанных условиях.

14 лет назад
Larsen777
Лариса 
59 лет
15 лет в сервисе
Была
14 лет назад

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