Нужно сделать работу по предмету технолгическая оснастка - спроектировать станочное приспособление под заданную деталь - операцию. Работа состоит из записки и двух чертежей - деталь и сборочный чертеж приспособления. Есть пример выполнения.
Доработка курсовой работы.
Подробности в архиве.
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