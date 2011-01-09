Нужно сделать работу по предмету технолгическая оснастка - спроектировать станочное приспособление под заданную деталь - операцию. Работа состоит из записки и двух чертежей - деталь и сборочный чертеж приспособления. Есть пример выполнения.
Практическая часть к диплому по бух. учету
Требуется написание 2ой главы к диплому.
Тема: Особенности учета НФА в бюджетных учреждениях, оценка эффективности их использования.
Срок до 1 февраля.
Есть организация и необходимые документы.
Примерный план:
1. Общая характеристика организации
2. Осоюенности учета НФА в ...
3. оценка эффективности использования ...
4. предложения по совершенствованию
Объем работы уточняем у заказчика, но около 40 стр.
В приложении – методичка по оформлению.
Оцените и сообщите. По срокам если возможно ранее – укажите.
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