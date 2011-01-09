Практическая часть к диплому по бух. учету

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрыт2 заявки147 просмотров

Требуется написание 2ой главы к диплому.

Тема: Особенности учета НФА в бюджетных учреждениях, оценка эффективности их использования.

Срок до 1 февраля.

Есть организация и необходимые документы.

Примерный план:

1. Общая характеристика организации

2. Осоюенности учета НФА в ...

3. оценка эффективности использования ...

4. предложения по совершенствованию

Объем работы уточняем у заказчика, но около 40 стр.

В приложении – методичка по оформлению.

Оцените и сообщите. По срокам если возможно ранее – укажите.

14 лет назад
3A4ET
Зачёт 
36 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
7 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров