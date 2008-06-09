Курсовая по экономике предприятия

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Завершен6 заявок297 просмотров

Срочно куплю курсовую по экономике предприятия

До вечера актуально, предложения с ценой и темой - планом работы в личку. Оплата только по факту.

17 лет назад
Izdat
125 лет
18 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Выбранные исполнители

Lenuskin
48 лет
17 лет в сервисе
Была
8 лет назад
17 лет назад
Master-Web
53 года
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
17 лет назад
Евгений прислал работы скачанные с интернета, это совершенно не приветствуется. Так я и сама могла их скачать. Не вижу смысла в такой работе и в таком подходе к работе. Речь шла о сданных когда либо и написанных им самим.
liliy
Лилия 
46 лет
17 лет в сервисе
Была
8 лет назад
31 отзыв
17 лет назад
$1
Спасибо Лилии, за оперативный ответ, впредь буду обращаться. С надеждой на сотрудничество.
ok

Заявки фрилансеров

Lenuskin
48 лет
17 лет в сервисе
Была
8 лет назад
17 лет назад
Master-Web
53 года
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
17 лет назад
liliy
Лилия 
46 лет
17 лет в сервисе
Была
8 лет назад
31 отзыв
17 лет назад