Упрвление затратами и антикризисное управление

$50
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Закрыт3 заявки225 просмотров

Необходимы задачи, сроки к вечеру воскресенья, стучаться в личку. Бюджет небольшой, сразу пишите предложения с ценами.

По ссылке скачать архив задач. http://slil.ru/25876512 Буду к вечеру на связи. Если кто-то готов сотрудничать можно приступить,я приеду оговорим условия.

17 лет назад
Rejent
Avos 
125 лет
17 лет в сервисе
Была
17 лет назад
4 отзыва(-1)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров