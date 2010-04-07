Курсовая по филологии (укр. яз)

$80
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Завершен4 заявки211 просмотров

Жене нужно сделать курсовую:

"Тема "митця" та "мистецтва" у творчостi Джона Фаулза та Юрiя Андруховича".

объём - около 70 страниц 14м шрифтом.

Срок строго до 08:00 6-го апреля.

Буду рад Вашим предложениям.

15 лет назад
kurdt_cohbaine
Роман 
45 лет
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

KareninaAnna
40 лет
15 лет в сервисе
Была
год назад
15 лет назад
$80
7 дней
Анна взялась за нелегкое задание и выполнила его блестяще за день до намеченного срока. Я получил удовлетворение от работы и общения с человеком.
Роман - отличный заказчик. Очень легко было с ним обо всем договориться, от работы получила настоящее наслаждение, а оплата не заставила себя долго ждать:) - все вовремя и честно. Спасибо огромное! Обращайтесь еще!

Заявки фрилансеров

KareninaAnna
40 лет
15 лет в сервисе
Была
год назад
15 лет назад