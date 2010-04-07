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Курсовая по филологии (укр. яз)
Жене нужно сделать курсовую:
"Тема "митця" та "мистецтва" у творчостi Джона Фаулза та Юрiя Андруховича".
объём - около 70 страниц 14м шрифтом.
Срок строго до 08:00 6-го апреля.
Буду рад Вашим предложениям.
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