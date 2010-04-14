3 реферативные работы Русский, Английский

Тема: Современная корпоративная этика Требования: оригинальность не менее 85%., в работе сноски, в ведение актуальность, объем 15-20стр. Срок выполнения 02.04.2010 до 15.00 Более подробные требования вышлю кого заинтересует работа. Жду предложений ...