3 реферативные работы Русский, Английский

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Завершен8 заявок262 просмотра

Требования в прикрепленном файле.

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Предложения только в проект.

15 лет назад
rabotareferat
Сергей 
44 года
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
181 отзыв(-2)

Выбранные исполнители

operator2008
Татьяна 
42 года
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
15 лет назад
$12
1 день
Спасибо за отлично выполненную работу!
Только положительные впечатления от работы. Буду рада продолжить сотрудничество с Сергеем.
mukhinvimc
Медиа 
44 года
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
8 отзывов(-2)
15 лет назад
$7
1 день

Заявки фрилансеров

operator2008
Татьяна 
42 года
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
15 лет назад
mukhinvimc
Медиа 
44 года
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
8 отзывов(-2)
15 лет назад