Тема: Построение ЛВС на базе коммутаторов Cisco 70-80 страниц, есть методическое пособие. Срок 30-35 дней
Курсовая работа
Спец-ть:финансы и кредит,
курсовая по Экономической теории,
Тема: Роль ВТО(внешней торговой организации) в международных экономических отношениях.
- Обьем от 30стр
- не менее 15 источников( не интернет)
- Современная информация(не менее,чем за 2008,2009 года...и на текущий период)
Нужна,хорошая ,серьезная работа,ни в коем случае не интернет вариант!
СРОКИ 5-7 дней
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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