Курсовая работа

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Завершен8 заявок297 просмотров

Спец-ть:финансы и кредит,

курсовая по Экономической теории,

Тема: Роль ВТО(внешней торговой организации) в международных экономических отношениях.

- Обьем от 30стр

- не менее 15 источников( не интернет)

- Современная информация(не менее,чем за 2008,2009 года...и на текущий период)

Нужна,хорошая ,серьезная работа,ни в коем случае не интернет вариант!

СРОКИ 5-7 дней

15 лет назад
Nasten-ka
40 лет
17 лет в сервисе
Была
14 лет назад
24 отзыва(-1)

Выбранный исполнитель

yuriinew
Юрий 
42 года
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
15 лет назад
$35
5 дней
Очень рада нашему знакомству на просторах сайта)) Работа сдана в срок, отличного качества! Юрий, работать с вами одно удовольствие: сказано - сделано!
Анастасия - очень надежный, порядочный и корректный заказчик. Четкое задание, моментальная оплата и любезное общение. С удовольствием буду сотрудничать впредь!

Заявки фрилансеров

yuriinew
Юрий 
42 года
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
15 лет назад