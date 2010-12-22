Курсовая работа по гражданскому праву-2

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Закрыт3 заявки137 просмотров

Тема: Правой статус акционерного общества закрытого и открытого типа

Требования: объем 25 стр, оригинальность строго не ниже 85%, введение, заключение, сноски внизу страниц. Нужно опираться на новый Гражданский кодекс .В работе должны быть новые изменения и поправки. Пользуйтесь новыми источниками. Работа должна быть выполнена на высшем уровне

Срок сдачи: 22.12.2010 до 15.00

14 лет назад
gekgir
41 год
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

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