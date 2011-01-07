Курсовая работа по гражданскому праву

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Завершен6 заявок166 просмотров

Тема Принципы корпоративного права:понятие и виды.

Требования: объем 25 стр, оригинальность строго не ниже 85%, введение, заключение, сноски внизу страниц. Опирайтесь на новый Гражданский кодекс .Там должны быть новые изменения и поправки. Пользуйтесь новыми источниками. Работа должна быть выполнена на высшем уровне

Срок сдачи: 22.12.2010 до 15.00

14 лет назад
gekgir
41 год
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

lokomotiv123
Андрей 
43 года
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
14 лет назад
$25
2 дня
Андрей прекрасно выполнил работу. Работа была выполнена строго согласно всем требованиям и точно в срок. Всем рекомендую Андрея как ответственного исполнителя!!!!
Очень порядочный заказчик. Все во время и по существу. В общем как обычно. Спасибо за сотрудничество!

Заявки фрилансеров

lokomotiv123
Андрей 
43 года
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
14 лет назад