Курсовой проект

$20
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Створити WEB додаток, який в залежності від потреб клієнтів буде подбирати товар. Наприклад, система запитує клієнта який автомобіль він хоче придбати і для яких цілей його планує використовувати. Критерії для пошуку розробити самостійно. Згідно відповідям користувача підбирає марку авто. Система повинна вести статистику запитів, для того щоб контролювати потреби клієнтів. В курсовому проекті описати постановку задачі і етапи виконання. Обов'язково описати технології, які використовувалися під час виконання проекту.

5 лет назад
disayern
28 лет
5 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

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