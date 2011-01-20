Предмет: регионоведение

Тема: Осoбенности внeшней пoлитики Фрaнции до и после Вeликой фрaнцузской рeволюции (1789г).

Количество страниц: 110

Срoк : 1 месяц

Вид работы: Магистерская

Tип работы: Теоретическая

Дополнительные требования: Указать произошедшие изменения: -отношение к союзникам,врагам, -приоритеты, -по каким критериям франция выбирала союзников и совпадали ли они после революции. Источники: мемуары, сборник актов внешне-политического ведомства, письма и т.п. Нужно взять 100 лет до революции и 100 после, саму революцию разбирать не нужно. Объем работы не должен превышать 120 стр, интервал - 1,5, размер шрифта 12 или 14, Times New Roman. В программе 2-го курса есть памятка для написания курсовой,в оформлении ориентироваться на нее.