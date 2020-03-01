Написать отчёт о практике

Нужно придумать 6 индивидуальных заданий, которые можно выполнить, проходя учебную практику, и написать небольшой отчёт по каждому. Тема - картографо-геодезическое сопровождение земельно-имущественных отношений. Место прохождения практики - Администрация Новоликеевского сельсовета.

Пример заданий из других специальностей:

«Формирование подборки публикаций в области знания «Экономика», "Расчет зарплаты", "Анализ законопроекта" и т.п. 711938-6 О внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации.

Пример отчёта из других специальностей:

«Подобраны 5 научных статей и 5 популярных», "Произведен расчет зарплаты за ____ месяц 2017 года сотрудникам маркетингового отдела ООО "Моторола", "Выполнен анализ законопроекта 711938-6 "О внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации".

И внести это всё в таблицу под названием "Отчет о выполнении индивидуальных заданий с приложениями" в прикреплённом документе. Заполнить только 2 столбца: "Содержание индивидуальных заданий" и "Отчёт о выполнении".