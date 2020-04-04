Курсовая по Эконом. безопасности

Кто сможет в быстрых темпах организовать курсовую работу по экономической безопасности, на тему ""Современные угрозы экономической безопасности России и их характеристики"

Укрепил задание.

Уникальность должно быть от 90% по антиплагиату.

Цена вопроса - 1500 рублей.