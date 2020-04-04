Курсовая по Эконом. безопасности

$23
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен3 заявки213 просмотров
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Кто сможет в быстрых темпах организовать курсовую работу по экономической безопасности, на тему ""Современные угрозы экономической безопасности России и их характеристики"

Укрепил задание.

Уникальность должно быть от 90% по антиплагиату.

Цена вопроса - 1500 рублей.

4 года назад
Dansell
39 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
rlida
41 годУкраина
15 лет в сервисе
Была
день назад
4 года назад
$23
25 дней
Спасибо Лиде за работу. Работу приняли без поправок. Буду дальше обращаться.
Спасибо за заказ. Оплата получена в полном объеме.