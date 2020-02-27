Доработать курсовую

Тема курсовой "управление денежными потоками"Есть работа, в которой нужно немного изменить первую главу и полностью переписать вторую на основе первой. РАбота должна быть связной!Так же нужна обязательно реальная организация с реальными отчетностямиЕсть методичка и комментарии преподавателя, которые необходимо учесть.Оригинальность проверяют на сайте вуза, нужно не менее 50%Крайний срок сдачи 15 марта, но 9-10 числа нужно сдать на промежуточную оценку