Написать содержание для ВКР

надо написать полную диссертацию на русском языке, 80 страниц, тема работы: Влияние интерьера дошкольных организаций на формирование личности. план сформирован и готов, буду работать только через этот сайт! 1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЕ РЕБЕНКА КАК ЛИЧНОСТЬ В УЧЛОВИЯХ ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 1.1 ...