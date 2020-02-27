надо написать полную диссертацию на русском языке, 80 страниц, тема работы: Влияние интерьера дошкольных организаций на формирование личности. план сформирован и готов, буду работать только через этот сайт! 1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЕ РЕБЕНКА КАК ЛИЧНОСТЬ В УЧЛОВИЯХ ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 1.1 ...
Контент-анализ дипломной работы по теме "Agile"
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо провести контент-анализ для дипломной работы по теме "Дизайн работы в Agile-командах" (англ. Work design in the Agile teams). Теоретическая часть есть, нужна только практическая. Все документы предоставлю при беседе. Необходимый массив сообщений по теме уже собран и проанализирован по частотности каждого слова. Однако словоформы не собраны в единые леммы, и разбросаны по всему документу.
Поэтому нужно каким-то образом:
1) Собрать все словоформы в единые леммы, тем самым, сократив объем анализируемых слов
2) По аналогии подсчитать частотность всех англоязычных аналогов из собранных русских слов и также привести все словоформы к единой лемме
3) Затем, произвести отбор, и оставить только профессиональные термины/слова, относящиеся к теме agile, agile-команд, дизайна работ и т.п.
4) Также, провести анализ, какие слова по частям речи (глаголы, существительные, местоимения и т.д.) встречаются чаще всего
Обязательно необходима интерпретация полученных результатов! Как это соотносится с темой работы, какие выводы были получены и т.д. Плюс, "Приложения", где будет расписано, какими программами пользовались, представлены часто встречаемые подсчитанные слова, дополнительные графики, диаграммы и т.д.
Возможно, потребуется проведения дополнительных анализов, типа кластерного анализа, многомерного шкалирования и т.д. Главное, чтобы это был контент-анализ по теме agile и представленных сообщений. Остальное по вашему усмотрению. Объем практической части около 20-40 страниц.
Пишите, все обсудим!
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