Нужно 3 реферата по предмету "Основы научных исследований"

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Завершен3 заявки606 просмотров

Нужно 3 реферата на темы:

1.Сбор и обработка научной, статистической информации по выбранной тематике для научно-исследовательской работы.

2.Составление, написание и подача заявки для участия в конференции (семинаре, вебинаре), конкурсе, гранте.

3.Написание отчета по научно-исследовательской работе. Правила оформления отчетов по научно-исследовательской работе.

Пример оформления, во вложение.

10-15 страниц каждый

5 лет назад
guest_15934278069749
5 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

alvin_27
Сухроб 
23 года
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
1 отзыв
5 лет назад
$25
3 дня
Escrow
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

Анастасия
 
26 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Мария
 
26 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
1 отзыв
5 лет назад
alvin_27
Сухроб 
23 года
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
1 отзыв
5 лет назад