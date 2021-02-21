Нужно с помощью рерайтинга (не через программу) или другим способом значительно повысить уникальность 2 главы (менее 15 стр). До 15.00 28.06.2020. По стоимости договоримся.
Нужно 3 реферата по предмету "Основы научных исследований"
Нужно 3 реферата на темы:
1.Сбор и обработка научной, статистической информации по выбранной тематике для научно-исследовательской работы.
2.Составление, написание и подача заявки для участия в конференции (семинаре, вебинаре), конкурсе, гранте.
3.Написание отчета по научно-исследовательской работе. Правила оформления отчетов по научно-исследовательской работе.
Пример оформления, во вложение.
10-15 страниц каждый
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