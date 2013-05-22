Отчет о практике

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Завершен1 заявка105 просмотров

Отчет о практике по бухгалтерии. (Исправить)

Стоимость и сроки обсудили.

12 лет назад
baksi8
39 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

bringlight
39 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад
$50
4 дня
Всё ок, продолжаем сотрудничать!)
Хороший проект и хороший заказчик. Спасибо за предоставленную возможность поработать

Заявки фрилансеров

bringlight
39 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад