Практика по получению проф. умений (фин. анализ и бухучет)

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрыт5 заявок202 просмотра

Это вторая практика. Есть хорошо написанная первая, которую можно использовать в качестве основы. Объем отчета должен составлять 25-35 страниц + обязательны приложения. Оригинальность от 70%, проверка по етхт. Прикладываю программу практики. Сроки 7 дней, стоимость 1600.

7 лет назад
Mama_Jein
Евгения 
40 лет
12 лет в сервисе
Была
4 года назад

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