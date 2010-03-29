Жене нужно сделать курсовую: "Тема "митця" та "мистецтва" у творчостi Джона Фаулза та Юрiя Андруховича". объём - около 70 страниц 14м шрифтом. Срок строго до 08:00 6-го апреля. ...
Разработка специального программного обеспечения
Разработка дипломного проекта для вычисления доставки времени сообщений электронной почты.
создание алгоритма доставки почты от клиента к серверу, от сервера к серверу.
материал вышлю потом, так как файл большой
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