Разработка специального программного обеспечения

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Закрыт1 заявка136 просмотров

Разработка дипломного проекта для вычисления доставки времени сообщений электронной почты.

создание алгоритма доставки почты от клиента к серверу, от сервера к серверу.

материал вышлю потом, так как файл большой

15 лет назад
den1s
Денис 
33 года
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

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