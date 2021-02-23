По предмету: «Структура и основы деятельности предприятий различных форм собственности» На тему: Факторы и пути улучшения использования основных фондов. Критерии: поля левое 3 см, правое 1,5 см, верх, низ 2 см. Шрифт TNR 14 интервал 1,5. Объем не менее ...
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По предмету: "Информационные Технологии"
На тему: "Специфические черты информационно-справочных систем, используемых в Российской Федерации"
Критерии:
поля левое 3 см, правое 1,5 см, верх, низ 2 см. Шрифт TNR 14 интервал 1,5. Объем не менее 30 стр. Форматирование по ширине.
Реферат включает в себя титульный лист, содержание, введение,
расширенное представление темы, заключение, литература.
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