Реферат по предмету информационные технологии(информатика)

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт1 заявка206 просмотров
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Нужно написать реферат на тему "Информационная технология. Виды информационных технологий."

Критерии

Реферат нужно оформить по требованиям:

поля левое 3 см, правое 1,5 см, верх, низ 2 см. Шрифт

TNR 14 интервал 1,5. Объем не менее 30 стр. Форматирование по ширине.

Реферат включает в себя титульный лист, содержание, введение,

расширенное представление темы, заключение, литература.

3 года назад
guest_16101826024751
3 года в сервисе
Был
2 года назад
4 отзыва