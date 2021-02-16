Тема: Проектирование информационной системы турагенства. Предмет: Методы и средства проектирования информационных систем и технологий.
Реферат по предмету информационные технологии(информатика)
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Нужно написать реферат на тему "Информационная технология. Виды информационных технологий."
Критерии
Реферат нужно оформить по требованиям:
поля левое 3 см, правое 1,5 см, верх, низ 2 см. Шрифт
TNR 14 интервал 1,5. Объем не менее 30 стр. Форматирование по ширине.
Реферат включает в себя титульный лист, содержание, введение,
расширенное представление темы, заключение, литература.
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