Диплом по пожарной тактике

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Тема проекта - Организация тушения пожара и проведение аварийно-спасательных работ при недостаточном количестве личного состава, сил и средств в ___

Во вложении задание на диплом. В работе также есть граф. часть (!!)

Пишем по главам, первая глава нужна к 28.02 (+/- 1-2 дня)

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3 года назад
DSDA
33 годаРоссия
3 года в сервисе
Была
3 года назад