Курсовой проект по электроснабжению

Нужно выполнить три КП по вариантам 5,10,12 (если можете выполнить только один или два, пишите конкретно их номера и ставку за 1 работу).

Во вложении бланк задания и содержание, выполняем в соотв-и с ними. Не забываем про граф. часть!

Препод рекомендовал использовать учебник Шеховцова

Объем ПЗ 20-25 стр.