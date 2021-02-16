Курсовой проект по электроснабжению

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт1 заявка508 просмотров
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Нужно выполнить три КП по вариантам 5,10,12 (если можете выполнить только один или два, пишите конкретно их номера и ставку за 1 работу).

Во вложении бланк задания и содержание, выполняем в соотв-и с ними. Не забываем про граф. часть!

Препод рекомендовал использовать учебник Шеховцова

Объем ПЗ 20-25 стр.

3 года назад
DSDA
33 годаРоссия
3 года в сервисе
Была
3 года назад