Курсовая работа

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Тема: Проектирование информационной системы турагенства.

Предмет: Методы и средства проектирования информационных систем и технологий.

3 года назад
guest_16133149041811
3 года в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
Superserik010196
Ома Сабыров 
26 летКазахстан
5 лет в сервисе
Был
год назад
3 года назад
$50
1 день
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