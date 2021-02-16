Реферат на тему "Срок службы основных фондов"

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт1 заявка180 просмотров
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Реферат по предмету "Структура и основы деятельности предприятий различных форм собственности " 

Реферат нужно оформить по требованиям

поля левое 3 см, правое 1,5 см, верх, низ 2 см. Шрифт

TNR 14 интервал 1,5. Объем не менее 30 стр. Форматирование по ширине.

Реферат включает в себя титульный лист, содержание, введение,

расширенное представление темы, заключение, литература.

3 года назад
guest_16101826024751
3 года в сервисе
Был
2 года назад
4 отзыва