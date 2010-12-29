Реферат анатомия

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Завершен11 заявок214 просмотров

Дисциплина: Анатомия центральной нервной системы , тема работы: Закономерности распределения нервов

объем 10-12 страниц.срок до 25.12

14 лет назад
zakaz_rabot987
Татьяна 
41 год
15 лет в сервисе
Была
14 лет назад
56 отзывов(-3)

Выбранный исполнитель

lenahamzina
Хамзина 
48 лет
15 лет в сервисе
Была
12 лет назад
16 отзывов
14 лет назад
$10
2 дня
Сотрудничество с Еленой плнравилось, работа выполненна отлично, спасибо.буду обращаться еще!
Рекомендую всем, побольше всем нам таких заказчиков.

Заявки фрилансеров

lenahamzina
Хамзина 
48 лет
15 лет в сервисе
Была
12 лет назад
16 отзывов
14 лет назад