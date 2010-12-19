Диплом по бух.учету

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Закрыт2 заявки134 просмотра

Тема учет основных средств

первая глава готова. нужно сделать вторую и третью главу.

все данные по предприятию есть.

14 лет назад
zakaz_rabot987
Татьяна 
41 год
15 лет в сервисе
Была
14 лет назад
56 отзывов(-3)

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Нет заявок фрилансеров