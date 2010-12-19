Тема: Правой статус акционерного общества закрытого и открытого типа Требования: объем 25 стр, оригинальность строго не ниже 85%, введение, заключение, сноски внизу страниц. Нужно опираться на новый Гражданский кодекс .В работе должны быть новые ...
Диссертация
Тема диссертации «МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
ВОЗДЕЙСТВИЙ ВОЛНОВЫХ ПРОЦЕССОВ НА ЛЕДОВОЕ ПОКРЫТЫЕ ВОДОЕМА»
Специальность: 03.15.18 математическое моделирование численные методы и комплексы программ
Сроки не позже 6-8 месяцев
у клиента есть в наличие материал и подобная диссертация третья глава похоже только есть кое какие отличия
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