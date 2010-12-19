Диссертация

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Закрыт3 заявки138 просмотров

Тема диссертации «МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ

ВОЗДЕЙСТВИЙ ВОЛНОВЫХ ПРОЦЕССОВ НА ЛЕДОВОЕ ПОКРЫТЫЕ ВОДОЕМА»

Специальность: 03.15.18 математическое моделирование численные методы и комплексы программ

Сроки не позже 6-8 месяцев

у клиента есть в наличие материал и подобная диссертация третья глава похоже только есть кое какие отличия

14 лет назад
zakaz_rabot987
Татьяна 
41 год
15 лет в сервисе
Была
14 лет назад
56 отзывов(-3)

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