Реферат История гос.управления

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Курс: 3 курс

Предмет: История гос. управления в России

Вид работы: Реферат

Тема: «Изменение в порядке выборов органов городского самоуправления: их задачи, функции, структура по реформе 1870 г.»

Объем: 25-30

Требования: по МУ

Срок сдачи: 25 октября

Стоимость: ? ждем от вас

13 лет назад
FeoKat
49 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
6 лет назад