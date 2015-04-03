Дисциплина: международное право Тема: . «Основные принципы современного международного права» + задача Кол-во страниц: примерно 10 Оригинальность: 70-80 Срок: 04.04.2015 Дополнительно: учебники только под ред. бекяшева к. ...
Реферат по демографии
Нужно выполнить работу по демографии (рефератная, ИДЗ). Теория, статистические данные. Объем 30-35 страниц.
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