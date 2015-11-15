Решение задач по ТАУ

Тема: Взаимосвязь особенностей детско-родительских отношений с восприятием семьи дошкольника. Диплом+практика (ее используем в дипломе) + мат.методы (разжеванные просят, чтобы сами потом смогли их объяснить) Сначала сдаем практику. Сроки-конец ноября. Указываем стоимость за диплом+практика