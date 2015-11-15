Решение задач по ТАУ

$8
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт1 заявка346 просмотров
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Необходимо решить две задачи по теории автоматического управления, 12 вариант. Само задание, а также примеры решений прикреплены в файлах.

Срок – 19 ноября. 

Бюджет – 500 р., оплата по факту выполнения работы, предоплаты нет.

8 лет назад
tvoiaelena
34 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
3 года назад