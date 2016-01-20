Дипломная работа по психологии-3

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Тема: Взаимосвязь особенностей детско-родительских отношений с восприятием семьи дошкольника.

Диплом+практика (ее используем в дипломе)  + мат.методы (разжеванные просят, чтобы сами потом смогли  их объяснить)

Сначала сдаем практику. Сроки-конец ноября.

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8 лет назад
oxana1985
Ксения 
38 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
5 лет назад
Выбранный исполнитель
tovkaleva
35 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
год назад
8 лет назад
$100
20 дней
Так как диплом еще не написан до конца. объективно оценить не могу
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