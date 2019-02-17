Срочно доделать дипломную работу по специальности строительство

Нужно доделать работу до конца до 25 февраля. Тема: Исследование вопросов усиления фундаментов с помощью разгружающих элементов

+ Выполнение презентации. Образец презентации есть. Я потом буду распечатывать слайды на А1.

Есть также образец дипломной + начало моей работы (файлы под номерами 16396 + физическая модель+ разбивка на элементы). Во второй главе нужно: нужны расчеты с результатами и выводами. Причем в идеале расчеты должны быть выполнены инженерным методом (ручной расчет) и в программном комплексе (ЭВМ) а затем сделаны выводы о их сходимости.