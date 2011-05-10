Требуется психолог

$1000
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт5 заявок154 просмотра
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Московская компания referator.ru приглашает к сотрудничествую специалистов по написанию дипломов, курсовых, рефератов в области ПСИХОЛОГИИ.

Опыт работы ПО НАПИСАНИЮ ДИПЛОМОВ обязателен.

Желательно предоставить список (примерный) выполненных работ и перечень выполняемых дисциплин + цены.

Пишите на e-mail [email protected]

Подробная информация на сайте http://www.referator.ru раздел "Вакансии"

ДОЛГОСРОЧНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО! Разовые подработки только в качестве исключения.

Психолог должен обладать навыками написания дипломов, курсовых, рефератов (без плагиата, со ссылками и.тд.)

Владеть статистикой - коэффициент Стьюдента, критерий Манна-Уитни, уметь обрабатывать практические данные.

P.S. Оплата наличными, яндексом, веб-мани, на карту, возможны другие варианты, оплату не задерживаем, не обманываем. Цены выше рыночных.

Но и дешевым рерайтом мы не занимаемся, требуются нормальные дипломные и курсовые работы.

13 лет назад
referator
45 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад