Специалисты по эконом. и техн. дисциплинам

Здравствуйте!

Сайту ReshimNa5.ru нужны люди способные решать задачи, контрольные и т.д. по:

- экономическим предметам

- теоретическая механика

- сопромат

- Basic, VisualBasic

- php

- ТОЭ (электротехника)

- метрология

- электрическим машинам

- теплотехнике

- так же если вы считаете что ваши услуги могут нас заинтересовать - пишите

НЕ РАССМАТРИВАЮТСЯ заявки на математику, физику, химию.

ждем вас и надеемся на плодотворное сотрудничество. (условия сотрудничества на странице http://reshimna5.ru/Sotrudnich.aspx)