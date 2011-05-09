Требуются редакторы технических отделов

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Сайт нашей компании – www.predmetika.ru
Сотрудники принимаются из России и любой страны СНГ
Фирма предметика занимается услугами по написанию учебных работ для студентов и аспирантов.
Требуются редактора (на удаленную работу) в тенический отдел (теоретическая механика, сопрамат, инженерная графика итд).
В задачи редактора в ходит:
Хорошо разбираться в дисциплине
На каждую работу назначать проверенного исполнителя
Перед сдачей заказа, проверять работу, на всевозможные ошибки
Оперативно принимать работу на корректировки, в случае надобности
Зарплата начисляется раз в неделю/месяц по итогам проведенных заказов через ваш отдел. Подробности по почте [email protected] с пометкой работа.
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