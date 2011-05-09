Требуются редакторы технических отделов

$500
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт1 заявка196 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Сайт нашей компании – www.predmetika.ru

Сотрудники принимаются из России и любой страны СНГ

Фирма предметика занимается услугами по написанию учебных работ для студентов и аспирантов.

Требуются редактора (на удаленную работу) в тенический отдел (теоретическая механика, сопрамат, инженерная графика итд).

В задачи редактора в ходит:

Хорошо разбираться в дисциплине

На каждую работу назначать проверенного исполнителя

Перед сдачей заказа, проверять работу, на всевозможные ошибки

Оперативно принимать работу на корректировки, в случае надобности

Зарплата начисляется раз в неделю/месяц по итогам проведенных заказов через ваш отдел. Подробности по почте [email protected] с пометкой работа.

13 лет назад
romanhair
40 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад