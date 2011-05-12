Требуются авторы студенческих работ

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт5 заявок237 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуются авторы студенческих работ по экономическим и техническим дисциплинам..

Наши цены:

курсовые- 400-600 рублей

отчеты по практике - 700-900 рублей

дипломы - 3500-4000 рублей

рефераты - 100-200 рублей

Если заинтересовались и хотите работать у нас, то заполните анкету автора и вышлите на почту [email protected]

13 лет назад
mar-kristina
Кристина 
33 годаРоссия
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад