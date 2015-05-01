Коллеги, добрый день! На данный момент требуется что-то вроде реферата по статье Шерешевой М.Ю. Межфирменные сети. Суть работы - проработать данную статью, выделить основные объекты, категории, признаки и т.д. Оригинальность работы с проверкой на антиплагиат ...
ВКР по ГМУ
Необходимо доработать\переделать диплом по ГМУ по инновационной политике.
1. Имеются две главы с замечаниями научника, необходимо исправить места с замечаниями и написать третью (практическую).
2. Объем всей работы должен быть 60–65 страниц.
3. Список литературы не менее 40 источников. Список источников имеется, но его необходимо обновить более свежими (2012–2015гг).
4. Все разделы ВКР должны быть связаны между собой. Особое внимание следует обращать на логические переходы от одной главы к другой, от параграфа к параграфу, а внутри параграфа – от вопроса к вопросу.
5. Для связи глав и параграфов между собой использовать прием заключительного перехода, который состоит в кратком подведении итогов того, что излагалось в данном разделе и аннотации следующей части работы:
Таким образом, / Итак, в данном параграфе / в данной главе мы рассмотрели / мы пришли к выводу, что…………
В следующем параграфе / В следующей главе / В следующей части работы / Далее мы рассмотрим / проанализируем / считаем необходимым представить………….
6. Также важным является наличие и полное соответствие с источником библиографических ссылок.
Это главные моменты. Остальное в методичке — работа должна быть выполнена строго в соответствии с ней.
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